Bonus Covid, il sindaco Gravina dovrà restituire i soldi all’Inps

C’è anche il primo cittadino di Campobasso, il pentastellato Roberto Gravina, tra i politici che dovranno restituire all’Inps il bonus Covid percepito nel 2020. Le procedure per la riscossione sono state avviate in questi giorni. Oggi, mercoledì 17 febbraio, alla vicenda ha dedicato un’ampia pagina il quotidiano “Il Messaggero”. In piena estate (era agosto 2020) scoppiò lo scandalo: tanti politici avevano chiesto e ottenuto il contributo: parlamentari, consiglieri regionali e comunali, sindaci e assessori: tra loro anche il primo cittadino di Campobasso, Roberto Gravina. Oggi l’Inps chiede indietro i soldi. Anche a quelli che li avevano regalati (Gravina disse di averli destinati al fondo Covid del Comune). In un primo momento l’ufficio legislativo del ministero del Lavoro «aveva dichiarato il bonus incompatibile con tutte le cariche politiche ricoperte a livello locale», ma ha corretto il tiro dopo le proteste dell’Unione nazionale comuni («solo gli amministratori locali senza fisso stipendio avevano diritto al bonus mentre tutti gli altri no», in sostanza si salvano i consiglieri comunali che prendono solo il gettone di presenza).