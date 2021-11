Bonus comparto edilizio spinge le imprese italiane, ma in Molise la ripresa è lenta

Natalità e mortalità delle imprese molisane registrate presso la Camera di Commercio

Il terzo trimestre dell’anno si chiude per il nostro paese con un altro segno positivo all’anagrafe delle imprese: grazie anche all’impatto dei bonus e superbonus nel comparto dell’edilizia – che negli ultimi due anni ha visto crescere il numero di imprese di quasi 30mila unità, 6mila delle quali nel solo trimestre luglio-settembre di quest’anno – il saldo tra aperture e chiusure nel terzo trimestre 2021 si attesta al di sopra di quota 20mila imprese (per l’esattezza 22.258), una soglia superata solo due volte nei trimestri estivi del decenno pre-pandemico.

A spingere sulla vitalità del sistema imprenditoriale nel trimestre da poco concluso sono state le costruzioni che, con 6.200 imprese in più (+0,95% rispetto a fine giugno), hanno contribuito per il 28% al bilancio positivo del periodo.

Sul buon andamento del saldo si riflette, tuttavia, il perdurare della frenata impressa dal Covid alle chiusure di imprese: 40.133 quelle complessivamente registrate fra luglio e settembre, il dato più basso nella serie degli ultimi dieci anni. La tenuta delle iscrizioni (62.391) ha comunque consentito di registrare a fine settembre un saldo di 22.258 imprese in più rispetto alla fine di giugno, portando lo stock delle imprese a raggiungere il valore di 6.166.416 unità.

E’ quanto emerge dall’analisi trimestrale Movimprese, condotta da Unioncamere e InfoCamere, sui dati del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.

In Molise, secondo le elaborazioni dell’Ufficio Rilevazioni Statistiche e Osservatori Economici della Camera di Commercio del Molise, il terzo trimestre del 2021 si chiude con +88 imprese, frutto delle 329 iscrizioni e delle 241 cessazioni (al netto delle cessazioni d’ufficio), per un tasso di crescita pari a +0,25%; il dato positivo, tuttavia, non presenta elementi di eccezionalità e risulta in linea con i risultati ottenuti nello stesso periodo del 2020 (+0,28%) e dello stesso periodo del 2019 (+0,25%).

Del resto, anche il comparto delle costruzioni, che a livello nazionale ha avuto un ruolo trainante per la tenuta del tessuto imprenditoriale, in Molise mostra una crescita che però risulta inferiore alla media nazionale.

Tra settembre 2019 e settembre 2021, infatti, il comparto edile regionale è cresciuto complessivamente di 91 unità, pari ad una variazione relativa di +2,19%, inferiore di più di un punto percentuale rispetto alla crescita nazionale (+3,5%). La dinamica delle costruzioni appare più forte in Campania dove la crescita cumulata del numero di imprese, negli ultimi due anni, è stata del 7% (corrispondente a 4.907 imprese in più).

Detto del contributo del settore edile, i dati del III trimestre del 2021 certificano per alcuni settori un generale miglioramento delle dinamiche rispetto allo stesso periodo del 2019 (riferimento temporale che Movimprese continua a mantenere per evitare confronti con il periodo di maggiore distorsione nei dati causato dall’emergenza sanitaria); per altri si assiste, al contrario, ad un peggioramento. Questa elevata variabilità è, comunque, da imputare anche ai “piccoli numeri” che caratterizzano la regione, dove un’impresa in più o un’impresa in meno nel saldo trimestrale porta a grosse variazioni.

Tra i settori in “positivo”, a spiccare per dinamismo nel trimestre estivo è stato quello delle attività professionali, tecniche e scientifiche (+0,80% corrispondente ad un saldo di 8 imprese in più). Come riflesso della ripartenza di tante attività legate alla dimensione sociale – e della voglia degli italiani di mettersi alle spalle i giorni del lockdown – si segnala anche il dato delle attività artistiche, sportive e di intrattenimento, cresciute in estate dello 0,83% (3 unità). Chiudono in positivo anche le Attività finanziarie e assicurative (+0,69%). Dall’altro lato, tra i saldi negativi si segnalano il settore del Commercio (-27 unità, tasso di crescita pari a -0,36%, anche se in leggero miglioramento rispetto al

-0,44% del terzo trimestre 2019), le Attività manifatturiere (-21 unità, -0,88%) e l’Agricoltura (-10 unità, -0,11%).

FOCUS SUL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

Tab. 1 – Le 20 regioni italiane per variazioni assolute dello stock di imprese nel periodo 2019-2021



SETTORE COSTRUZIONI

Imprese Registrate al 30 settembre 2021 Variazione assoluta periodo 2019-2021* Variazione % periodo 2019-2021 LAZIO 90.385 5.103 5,79% CAMPANIA 75.024 4.907 6,96% LOMBARDIA 147.411 4.493 3,09% SICILIA 51.727 2.611 5,31% PUGLIA 45.506 2.102 4,80% PIEMONTE 64.769 1.911 3,01% EMILIA ROMAGNA 72.086 1.591 2,24% VENETO 68.191 1.063 1,56% TOSCANA 58.383 1.014 1,70% SARDEGNA 22.812 890 3,97% CALABRIA 22.035 779 3,65% LIGURIA 29.736 731 2,50% TRENTINO – ALTO ADIGE 14.634 531 3,74% ABRUZZO 19.478 384 1,99% FRIULI-VENEZIA GIULIA 15.167 306 2,02% UMBRIA 12.496 209 1,69% MARCHE 22.091 191 0,86% BASILICATA 6.874 165 2,43% MOLISE 4.151 91 2,19% VALLE D’AOSTA 2.380 64 2,68% ITALIA 845.336 29.136 3,52%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio

Tab. 2 – Nati-mortalità delle imprese per classi di natura giuridica – Molise, III trimestre 2021



FORME GIURIDICHE

Iscrizioni Cessazioni Saldo Imprese registrate al 30/09/21 Tasso di crescita trimestrale SOCIETA’ DI CAPITALE 8.499 70 57 8.499 0,68% SOCIETA’ DI PERSONE 3.415 14 3 3.415 0,09% IMPRESE INDIVIDUALI 21.910 151 25 21.910 0,11% ALTRE FORME 1.139 6 3 1.139 0,26% TOTALE 34.963 241 88 34.963 0,25%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

* * *

MOVIMPRESE III TRIMESTRE 2021 – RIEPILOGHI

iscrizioni e cessazioni nel iii trimestre in molise – totale imprese

Anni 2008-2021

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 3 – Nati-mortalità per regioni e aree geografiche – Valori assoluti e tassi di crescita % rispetto al 30 giugno 2021

REGIONI E AREE GEOGRAFICHE Iscrizioni Cessazioni Saldo trimestrale Imprese registrate al 30.09.2021 Tasso di crescita III trim 2021 Tasso di crescita III trim 2019 PIEMONTE 4.620 3.211 1.409 429.907 0,33 0,13 VALLE D’AOSTA 107 63 44 12.286 0,36 0,31 LOMBARDIA 10.632 6.833 3.799 959.861 0,40 0,24 TRENTINO – A. A. 1.140 691 449 111.398 0,40 0,46 VENETO 4.716 3.270 1.446 481.251 0,30 0,22 FRIULI – V. G. 961 714 247 100.935 0,25 0,05 LIGURIA 1.597 1.149 448 162.634 0,28 0,13 EMILIA ROMAGNA 4.521 3.191 1.330 451.740 0,29 0,17 TOSCANA 4.120 3.207 913 409.304 0,22 0,13 UMBRIA 787 586 201 94.730 0,21 0,22 MARCHE 1.586 1.134 452 166.371 0,27 0,19 LAZIO 7.089 3.901 3.188 651.922 0,49 0,35 ABRUZZO 1.356 855 501 149.666 0,34 0,23 MOLISE 329 241 88 34.963 0,25 0,25 CAMPANIA 6.504 3.721 2.783 611.289 0,46 0,25 PUGLIA 3.872 2.201 1.671 387.658 0,43 0,30 BASILICATA 526 375 151 60.833 0,25 0,26 CALABRIA 1.730 1.049 681 190.679 0,36 0,22 SICILIA 4.560 2.848 1.712 477.439 0,36 0,23 SARDEGNA 1.638 893 745 171.550 0,44 0,20













NORD-OVEST 16.956 11.256 5.700 1.564.688 0,37 0,20 NORD-EST 11.338 7.866 3.472 1.145.324 0,30 0,21 CENTRO 13.582 8.828 4.754 1.322.327 0,36 0,25 SUD E ISOLE 20.515 12.183 8.332 2.084.077 0,40 0,25 ITALIA 62.391 40.133 22.258 6.116.416 0,36 0,23

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 4 – Nati-mortalità delle imprese per settori di attività – Molise, III trimestre 2021

Valori assoluti e variazioni % dello stock di imprese rispetto al 30 giugno 2021

TOTALE IMPRESE

SETTORI DI ATTIVITA’ Imprese registrate al 30.09.2021 Saldo trimestrale

Variazione % III trim 2021 Variazione% III trim 2019 Agricoltura 9.456 -10 -0,11% -0,27% Estrazione di minerali da cave e miniere 18 0 0,00% 0,00% Attività manifatturiere 2.378 -21 -0,88% -0,36% Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz… 77 0 0,00% 0,00% Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d… 82 0 0,00% 1,25% Costruzioni 4.151 -1 -0,02% 0,10% Commercio 7.434 -27 -0,36% -0,44% Trasporto e magazzinaggio 865 -3 -0,35% -0,12% Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 2.429 -3 -0,13% -0,25% Servizi di informazione e comunicazione 494 -2 -0,40% 0,21% Attività finanziarie e assicurative 587 4 0,69% -0,54% Attività immobiliari 558 0 0,00% -0,39% Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.015 8 0,80% 1,08% Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp… 967 1 0,10% 0,79% Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale… 1 0 0,00% 0,00% Istruzione 187 0 0,00% 0,00% Sanità e assistenza sociale 270 -2 -0,74% -0,38% Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver… 368 3 0,83% -0,54% Altre attività di servizi 1.334 -4 -0,30% 0,15% Imprese non classificate 2.292 145 6,41% 6,27% TOTALE 34.963 88 0,25% 0,25%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

TOTALE IMPRESE – III trimestre 2021

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province

Valori assoluti e tassi di crescita % rispetto al 30 giugno 2021