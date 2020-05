Bonus acquisto biciclette, nel nuovo decreto rientra anche il Molise

Anche il Molise rientrerà nel bonus della mobilità sostenibile volto a spingere all’acquisto delle biciclette. La novità è stata inserita all’interno del Decreto Rilancio al termine del Consiglio dei Ministri e dopo una prima fase che pareva non riguardasse anche il Molise adesso potrebbe concedere una boccata di ossigeno per l’acquisto delle biciclette che andrebbero a sostituire le auto nei movimenti. Il decreto consentiva l’acquisto per i Comuni con popolazione al di sopra dei 50mila abitanti, zero appunto in Molise. con questo nuovo decreto, invece, la possibilità di acquistare con bonus viene data anche ai due capoluoghi di provincia Campobasso e Isernia. Il buono mobilità riguarda l’acquisto di bici e mezzi della micro mobilità elettrica e sarà “retroattivo”, cioè valido anche per gli acquisti effettuati a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020: sul piatto ci sono 120 milioni di euro aumentati rispetto ai 70 milioni previsti inizialmente con un valore massimo rimborsabile di 500 euro anche se la percentuale coperta dal bonus sarà pari al 60%.