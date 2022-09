Bonus 200 euro a partite Iva: lunedì 26 settembre è click day. Come fare la domanda

Click day

Al via le domande online per il bonus da 200 euro per gli autonomi e i precari. La procedura telematica per ottenere l’indennità una tantum o prevista dall’articolo 33 del decreto Aiuti Bis (DL n. 50 del 17/5/22) per i lavoratori autonomi e gli iscritti alle Casse obbligatorie di previdenza sarà disponibile a partire dalle 12 di lunedì 26 settembre 2022.

Chi ha diritto al bonus 200 euro

L’indennità – riporta il Corsera – riguarda varie categorie di lavoratori, elencate sul sito dell’Inps. I lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di Reddito di Cittadinanza hanno già ricevuto il bonus a luglio. Ora, invece, tocca ai lavoratori autonomi occasionali, agli stagionali, ai co.co.co, ai lavoratori dello spettacolo, del settore agricolo, e a coloro che fanno vendite a domicilio con partita IVA. Queste categorie devono presentare domanda all’Inps attraverso il servizio dedicato e il termine di presentazione delle domande è fissato al 30 novembree 2022.

Il beneficio è riconosciuto anche ai lavoratori domestici assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell’Inps, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente. Questi devono avere almeno un rapporto attivo alla data del 18 maggio 2022, un reddito 2021 non superiore a 35.000 euro e non devono essere titolari – al momento della presentazione della domanda – di altra attività di lavoro dipendente o di pensione. I contratti considerati saranno tutti quelli già in essere alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022) o la cui instaurazione non sia stata respinta.

Come fare domanda per il bonus 200 euro

Come detto, le domande devono essere presentate entro il 30 novembre esclusivamente con procedura telematica, attraverso la propria posizione personale sul sito dell’Inps utilizzando codice meccanico e pin e allegando copia di un documento d’identità e del codice fiscale. Come ricorda la Cassa forense ai suoi iscritti, eventuali domande in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse saranno ritenute inammissibili.

Il limite di reddito: gli esclusi

Il conteggio del limite di reddito viene fatto su base mensile. In pratica, il reddito imponibile ai fini fiscali non deve superare i 2.692 euro per tredici mensilità. Sono esclusi quindi coloro che ricevono mensilità aggiuntive e che ripartite su 13 stipendi superino il limite dei 2.692 euro. In caso di un aumento di stipendio, se l’incremento che fa sforare i 2.692 euro mensili avviene successivamente a luglio, il lavoratore sarà tenuto a conguagliare il bonus nella dichiarazione dei redditi, restituendolo.