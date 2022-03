Bonus 110%, l’ex sottosegretario Riccardo Fraccaro in Molise

Riccardo Fraccaro, portavoce del Movimento Cinque Stelle alla Camera, oggi in Molise per parlare del Bonus 110%, una misura per rilanciare l’edilizia che porta la sua firma, infatti, quando fu emanata, Fraccaro era sottosegretario del Governo Conte. Nel pomeriggio, alle 17,30 parlerà alla sala della Costituzione della Provincia di Campobasso. Intanto, questa mattina, ha fatto tappa a Isernia, dove ha visitato un cantiere del bonus 110% in quartiere San Lazzaro, rilasciando delle dichiarazioni (nel video allegato)