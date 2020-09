Bonus 110%, incontro esplicativo a Macchiagodena

A Macchiagodena il secondo incontro in Molise, dopo quello di Campodipietra promosso dall’amministrazione Notartomaso, inerente la complessa norma che compatibilmente con accertati e declamati canoni, permette di usufruire del Bonus 110% per ristrutturazioni ed efficientamenti energetici di immobili non di nuovissima edificazione.

Una norma che ha destato e desta ancora diffidenza e poca dimestichezza sull’applicazione, soprattutto da parte degli addetti ai lavori.

L’amministrazione Comunale di Macchiagodena capeggiata dal Sindaco Felice Ciccone, ha così inteso riproporre l’evento formativo, anche in virtù di recentissime novità in merito e, domenica 6 settembre 2020 a partire dalle ore 18,30, presso la splendida piazza Ottavio de Salvio, piazza che ospita il Municipio, dopo i saluti istituzionali del Sindaco e del Vice Presidente del Consiglio Regionale del Molise, Gianluca Cefaratti, l’on.le Giorgio Lovecchio, vice presidente della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione alla Camera, illustrerà le misure contenute nel provvedimento del Governo. Modererà il tavolo di lavoro, Maurizio Varriano dei Borghi d’Eccellenza.