Bonificata discarica abusiva nella frazione di Santo Stefano

È terminata in giornata l’imponente operazione di bonifica da parte della SEA, di una discarica abusiva presso la frazione di Santo Stefano.

“Due squadre di operatori per l’intera mattinata, con anche l’ausilio di mezzi pesanti necessari per raggiungere il sito, sono serviti per rimuovere l’enorme quantità di rifiuti rinvenuta nella discarica. Ben 70 sacconi di rifiuti di ogni tipo sono stati riempiti dagli operatori, oltre a due carichi di mezzi cassonati necessari per smaltire una vera e propria montagna di materiale ingombrante, stratificato da anni ed anni di sversamenti illegali.”

“La parte superficiale dei rifiuti era sicuramente riconducibile a tempi molto recenti a dimostrazione che l’abbandono non si è mai arrestato, nonostante la frazione sia da anni servita dall’efficiente servizio di raccolta Porta a Porta.”

Tra i rifiuti nascosti tra la vegetazione, oltre ad una incredibile quantità di plastica sotto forma di migliaia di bottiglie, flaconi, secchi, bidoni e contenitori vari, anche diverse lastre di eternit, opportunamente messe in sicurezza e segnalate agli organi preposti per il successivo prelievo e smaltimento.

“L’auspicio, a lavori ultimati, è che l’area finalmente bonificata possa restare tale negli anni a venire e che chi finora si è reso responsabile di tanta inciviltà possa comprendere l’entità del danno procurato e comportarsi di conseguenza. Comportamenti di pochi che pregiudicano l’altissimo senso civico che caratterizza l’intera comunità di Santo Stefano che da oggi, certamente, si farà parte attiva anche nella indispensabile opera di prevenzione e vigilanza del proprio territorio.”

Un plauso, infine, l’Amministrazione comunale lo ha rivolto a tutti gli operatori della Sea che, con grande professionalità, hanno reso possibile l’operazione di bonifica; operazione che continuerà anche nei prossimi giorni, sempre nel territorio di Santo Stefano, con la bonifica di altri siti oggetto di sversamenti illeciti.