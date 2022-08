Bonefro, una lapide per ricordare i bambini morti durante l’occupazione tedesca

L’8 luglio del 1944, in via Piazza Grande, quattro bimbi persero la vita per aver manipolato una mina e un altro gruppo di ragazzi riuscì a salvarsi solo per miracolo

A Bonefro, in via Piazza Grande, alle spalle di Palazzo Agostinelli, dove l’8 luglio 1944, a seguito dell’occupazione tedesca, morirono ben quattro bambini per aver manipolato una mina, è stata inaugurata la lapide monumentale per non dimenticare una strage che all’epoca ammutolì l’intera comunità. Con una cerimonia solenne si è ricordato il tristissimo episodio che cancellò per sempre la vita appena sbocciata di quattro bambini innocenti. Un altro gruppetto di ragazzi riuscì a salvarsi solo per miracolo. Due dei sopravvissuti, colpiti gravemente, sono stati segnati dalle ferite per tutta la vita.

Il lungo corteo, guidato dallo stendardo della locale sezione dei bersaglieri, dopo aver superato l’arco d’accesso a Via Piazza Grande, ha raggiunto il luogo della memoria più dolorosa. Presenti le autorità comunali, i carabinieri della locale caserma, il parroco del paese, tanti giovani e un bel gruppo di anziani.

È stata una ragazzina, dopo aver deposto alla base della facciata di pietra una composizione di fiori bianchi, voluti da chi porta nel cuore Via Piazza Grande, a scoprire la lapide ricoperta dal tricolore della bandiera italiana.

Ecco il contenuto della lapide a perenne memoria: “Strage di bambini/ A partire dalle ore 13.00/ a causa di gravi lesioni riportate/ per lo scoppio di una bomba/ in Via Piazza Grande/ morirono quattro bambini/ tra gli otto e gli undici anni/ Mario Iacurti/ Tito Iacurti/ Nicolino Pettigrosso/ Mario Ricciardelli/ Il Comune a perenne memoria/ Bonefro 28 agosto 2022/Strage di bambini Luigi Pizzuto Vaccaro e Guadagni.