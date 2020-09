Bonefro, si rinnova con fede e devozione la festa di San Celestino martire

La comunità di Bonefro ha rinnovato la festa in onore di San Celestino martire. Quest’anno, a causa della pandemia, non è stato possibile organizzare le iniziative ricreative. Il programma ha previsto la santa messa, celebrata nella giornata del due settembre, dal parroco don Luigi Mastrodomenico nella chiesa madre di Santa Maria delle Rose, dove è stato esposto il corpo del santo custodito e venerato in paese. Con fede, preghiera e devozione la comunità ha condiviso questo momento come un’occasione per riscoprire il senso più profondo della presenza dei santi martiri nei luoghi di culto e di vita quotidiana e riprendere il cammino in questo tempo ancora sospeso nell’affidamento alla protezione di San Celestino.