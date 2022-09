Bonefro rinnova con gioia la festa in onore di San Michele Arcangelo

Si rinnova la festa in onore di San Michele arcangelo a Bonefro. Con fede, devozione e partecipazione la comunità si ritrova per convidere un momento di preghiera e identità, tanto che sono numerosi i bonefrani che portano il nome di Michele. La solennità del 29 settembre è stata preceduta da un triduo di preparazione con le sante messe celebrate da don Marco Colonna, parroco di Rotello, mons. Gabriele Tamilia, parroco di Ripabottoni e Morrone nel Sannio e padre Vincenzo Bencivenga, parroco di Colletorto. Di seguito il programma del 29 settembre: alle 16 giro per le vie del paese della Banda musicale città di Sperone (Avellino). Alle 16.30 Santo rosario, alle 17 la solenne celebrazione eucaristica nella chiesa madre di Santa Maria delle Rose presieduta dal parroco, don Luigi Mastrodomenico. A

seguire la processione del simulacro di San Michele Arcangelo per le vie del paese accompagnata dalla banda e benedizione conclusiva. Alle 21 spettacolo folkloristico “Zig-Zaghini” e, alle 23, i fuochi d’artificio. Il parroco e il Comitato feste augurano a tutti una buona festa. “Fratelli e sorelle carissimi – scrive don Luigi – accogliamo con gioia nella nostra vita la testimonianza di San Michele Arcangelo e affidiamoci a lui pregando così: “Glorioso principe della milizia celeste, difendici in questa ardente battaglia contro tutte le potenze delle tenebre. Vieni in nostro soccorso e concedici di vivere una vita santa e serena, benedetta dall’amore di Dio nostro Padre fonte della gioia. Buon cammino di preghiera”.