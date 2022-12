Bonefro, Pino Perrotta spegne 50 candeline: tanti auguri

Una giornata speciale per te: lo sguardo al passato per ripercorrere tante esperienze, uno al futuro per condividere tanti momenti ancora con rinnovato entusiasmo, ma soprattutto uno sguardo al presente e agli affetti più cari per esprimere gratitudine per il dono della vita. A Pino Perrotta infiniti auguri per i cinquant’anni dai genitori Santina e Tommaso, dalla moglie Daniela, dal figlio Tommaso, dal fratello Nicola, da tutti i colleghi di lavoro e dagli amici. Per celebrare l’evento non mancherà uno scatto professionale per rendere ancora più bello un compleanno pieno di significato ed emozioni come quelle che Pino sa trasmettere in ogni fotografia che racconta il mondo e la bellezza del creato.