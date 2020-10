Bonefro, laurea magistrale in Management del Turismo e dei Beni Culturali per Gabriele Sebastiano

Hai affrontato con impegno e determinazione un percorso di studi non semplice. Le tue capacità, la tua forza d’animo, la volontà di raggiungere un secondo traguardo così importante sono state premiate con merito e un votazione di centodieci su centodieci. A due anni dalla laurea triennale in Scienze Turistiche, Gabriele Sebastiano ha conseguito la laurea magistrale in Management del Turismo e dei Beni Culturali all’Università degli Studi del Molise. Nell’aula Adriatico della sede di Termoli ha discusso un’apprezzata e interessante tesi attenta al territorio in cui vive dal titolo “Il ruolo dei beni culturali nel processo di sviluppo delle Aree Interne”; relatore ch.mo Prof. Luigi Mastronardi, correlatore ch.mo Prof. Rossano Pazzagli. Al dottore magistrale congratulazioni vivissime dalla mamma Carmelina, dalla nonna Antonietta, dai familiari, dai colleghi di corso, dagli amici e da tutte le persone che hanno condiviso un percorso intenso e carico di significato. Ti vogliamo bene. Ad maiora semper!