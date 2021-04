Bonefro, laurea in Scienze degli Alimenti e Nutrizione Umana per Pierangelo Di Grappa: 110 e lode

Bonefro. Un giorno speciale per il nostro fratellone Pierangelo Di Grappa che oggi consegue la laurea magistrale in Scienze degli Alimenti e Nutrizione Umana, aggiudicandosi inoltre il titolo di primo dottore della famiglia. La sua tesi, incentrata sulla produzione degli Omega 3 mediante processi di ingegneria genetica, è stata notevolmente apprezzata e valutata con un punteggio finale di 110/110 e lode. A te che hai grande passione per il tuo lavoro e nonostante questo hai continuato a inseguire il sogno della musica, tanti auguri dai tuoi fratelli Lisa e Mattia, da papà Saverio e mamma Carmen, da Antonella e dagli amici e parenti tutti.