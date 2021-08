Bonefro, la classe 1981 festeggia i 40 anni

“Le tappe della vita non vanno contate… ma festeggiate!”. Con questo augurio la classe 1981 di Bonefro si è ritrovata in piena estate per condividere una giornata speciale. Ricordi, esperienze, scherzi, avventure, primi amori, difficoltà, tanti momenti per ripercorrere insieme un percorso di vita comune in cui ciascuno ha intrapreso la sua strada. L’evento si è svolto lunedì 16 agosto 2021 agli “Antichi Sapori” con un aperitivo, il pranzo, taglio della torta e brindisi. Appuntamento alla prossima tappa con rinnovato entusiasmo! Auguri a tutti.