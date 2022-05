Bonefro, grande gioia per la festa del patrono San Nicola: il programma

È con gioia grande che la comunità di Bonefro celebra quest’anno la festa del caro Santo Patrono Nicola. Una gioia a cui è invitata a prender parte l’intera comunità civile e religiosa per riscoprire la bellezza dello stare insieme. “Celebrarlo – spiega il parroco, don Luigi Mastrodomenico – ci riporta alle nostre comuni origini, riunisce le nostre famiglie, rinsalda e rafforza la nostra identità sociale e cristiana e ci sprona ad un impegno sempre più forte e tenace nell’edificare il nostro domani. Quest’anno la festa di San Nicola nostro pastore e protettore cade nella domenica del Buon Pastore. È Gesù il nostro Buon Pastore che dobbiamo ascoltare e seguire, ma è bello vedere come lungo la storia Lui si serva di uomini Santi e li sceglie come suoi vicari perché guidino una parte del suo gregge. Egli è stato scelto come pastore per la nostra comunità parrocchiale. Celebrando la sua festa e seguendo i suoi insegnamenti noi celebriamo le meravigliose opere che Gesù ha compiuto in Lui e camminiamo per i sentieri della vita che ci ha indicato con il suo esempio”. Il parroco don Luigi Mastrodomenico e il Comitato Feste augurano a tutti una buona festa.

Di seguito il programma iniziato il 2 maggio con il Santo Rosario e la Celebrazione Eucaristica in Chiesa Madre ogni pomeriggio. Nel pomeriggio di sabato 7 maggio alle 17.30 Santo Rosario in Chiesa Madre e, alle 18, Esposizione del Santissimo Sacramento e preghiera del Vespro in Chiesa Madre presieduta da Mons. Gianfranco De Luca, Vescovo di Termoli-Larino. Domenica 8 maggio 2022, alle 8 Santo Rosario e, a seguire, Celebrazione Eucaristica in Chiesa Madre. Alle 10.30: Solenne Celebrazione Eucaristica in Chiesa Madre presieduta da Sua Ecc.za Mons. Giovanni Ricchiuti vescovo della diocesi di Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti (Bari) e Supplica alla Madonna di Pompei. Lunedì 9 maggio, solennità di San Nicola, alle 8 apertura della Festa con lancio di mortaretti e giro della Banda Città di Sperone (Avellino) per le vie del paese. Alle 10 Santo Rosario in Chiesa Madre; alle 10.30 Solenne Celebrazione Eucaristica in Chiesa Madre. A seguire, processione del Simulacro di San Nicola per le vie del paese accompagnata dalla Banda Città di Sperone (Avellino). Alle 12.30: Chiusura della processione e rientro del Santo nella chiesa a lui dedicata, benedizione al paese con la reliquia della Manna di San Nicola e distribuzione delle tradizionali “panettelle”. Alle 21 Spettacolo musicale “Ua Uà” Spedino canta Cirese. Alle 23 spettacolo pirotecnico a chiusura della festa. Inoltre, domenica 15 maggio pellegrinaggio in bus a San Nicola di Bari e Alberobello.