Bonefro, Carolina Mastrangelo spegne 70 candeline: auguri di cuore

Non ama la celebrità ma oggi per lei è un giorno molto speciale. Un momento significativo, nella trama della vita, per ripercorrere con consapevolezza il tempo vissuto fatto di luce e ricordi felici ma anche di dolore e difficoltà.

La mente volge lo sguardo con nostalgia all’infanzia immersa nella bellezza delle tele e i pennelli di papà Pietro e le premure di mamma Concetta, alle amiche della giovinezza, alle gioie del matrimonio, agli amati anni della scuola.

Pur nel ricordo di chi si è amato ed è sempre presente, lo sguardo volge al futuro, alle nuove vite che riempiono il suo cuore e a una famiglia che cresce nell’amore.

Madre, moglie, nonna, maestra che resta nel cuore di tutti con i valori più preziosi che custodisce nel profondo dell’anima e quella sensibilità di artista che la contraddistingue.

In occasione dei settant’anni di Carolina Mastrangelo gli auguri più affettuosi da tutta la famiglia e un pensiero pieno di gioia dalle tue nipotine Angela Paola e Nives Maria.