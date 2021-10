Bonefro, auguri agli sposi Antonello Massarelli e Denise Marrone

“Più c’è un cuore grande più l’amore è perfetto”. I migliori auguri per una felice vita insieme agli sposi Antonello Massarelli e Denise Marrone. Venerdì 8 ottobre 2021 si sono uniti in matrimonio pronunciando il loro sì davanti al Signore nella chiesa di Santa Maria della Strada. Una giornata indimenticabile di gioia, festa ed emozioni per condividere insieme a parenti e amici un momento così bello e profondo. Felicitazioni ad Antonello e Denise nella bellezza del vostro amore.