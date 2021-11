Bonefro, Angela Paola Vaccaro spegne la terza candelina: tanti auguri

Ogni momento condiviso insieme a te è come un colore dell’arcobaleno e in questi primi tre anni abbiamo imparato a riconoscerli tutti in un susseguirsi di emozioni. La tua presenza in mezzo a noi ci riempie di gioia, amore e rinnovata gratitudine per il grande dono della vita. Auguri di cuore per la tua terza candelina tanto attesa e piena di sorprese! Mamma Katia, papà Pina e… insieme a tutta la famiglia e alle persone che ti vogliono bene con un bacio dalla tua cuginetta Nives Maria.