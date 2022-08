Bonefro accoglie la reliquia di Santa Rita da Cascia dal 3 all’8 agosto

Dal 3 all’8 agosto 2022 la parrocchia di Santa Maria delle Rose di Bonefro accoglierà la Reliquia di Santa Rita da Cascia. Un evento di grazia per la comunità, per l’intero territorio della diocesi di Termoli-Larino e per tutti coloro che vorranno partecipare con fede, preghiera e devozione. “Fratelli e sorelle carissimi – afferma il parroco di Bonefro, don Luigi Mastrodomenico – la presenza di una reliquia di Santa Rita da Cascia, è una occasione per crescere nella fiducia al Signore Gesù Cristo in ogni situazione di vita. Santa Rita è stata figlia, sorella, sposa, madre, vedova, religiosa… e tutte queste vocazioni le ha vissute nella luce del Signore. Partecipiamo intensamente ai momenti formativi proposti. Buon Cammino di preghiera e grazie a tutti per la collaborazione“.

Di seguito si riporta il programma delle iniziative con invito a condividere i vari momenti nella gioia di un evento così bello e profondo.

Mercoledì 3 agosto: alle 10 arrivo e accoglienza della reliquia accompagnata dai padri agostiniani e preghiera dell’ora media. Nella chiesa di San Nicola ci sarà la possibilità di celebrare il sacramento della confessione (dalle 11.00 alle 12.00 – dalle 16.00 alle 17.30). Alle 18 Santo Rosario e, a seguire, celebrazione eucaristica, presieduta da Padre Luciano De Michieli rettore della Basilica di Santa Rita da Cascia con rinnovo delle promesse matrimoniali e benedizione delle rose. Alle 21.30 testimonianza di Antonella Dirella, vedova consacrata alla fraternità di San Giuseppe sul tema “Santa Rita è stata figlia, sposa, vedova e consacrata“. Il coro parrocchiale di Rotello animerà questo momento.

Giovedì 4 agosto: alle 10.30 momento di preghiera con la benedizione dei bambini e dei ragazzi. Alle 18 Santo Rosario e, a seguire, celebrazione eucaristica con rinnovo delle promesse matrimoniali e benedizione delle rose. Alle 21.30 testimonianza dei coniugi Anna Maria Augenti e Enzo Ceresa della Casa Famiglia Santa Maria Goretti – Comunità Papa Giovanni XXIII° sul tema “Santa Rita è vissuta in una famiglia ed è stata figlia, sposa e madre“. Il coro parrocchiale di Casacalenda animerà questo momento.

Venerdì 5 agosto: alle 17, presso Piazza Municipio, intrattenimento per i bambini con gonfiabili e giochi (fino alle ore 20.30). Alle 18 Santo Rosario e, a seguire, celebrazione eucaristica con rinnovo delle promesse matrimoniali e benedizione delle rose. Alle 21.30 testimonianza dei giovani della Casa Famiglia Iktus, “Lucia e Bernardo Bertolino” – Comunità Papa Giovanni XXII° sul tema “Santa Rita è stata donna di perdono, di accoglienza e di speranza“. Il coro parrocchiale di Bonefro animerà questo momento. A mezzanotte Spettacolo Pirotecnico presso Piazza Municipio (dal Campanile della chiesa madre).

Sabato 6 agosto, alle 10.30, celebrazione eucaristica (i cinquantenni “classe 1972″ ringraziano Dio per il dono della vita). Alle 18 Santo Rosario. Alle 18.30 esposizione del Santissimo Sacramento e preghiera del Vespro presieduta da Sua Ecc.za Mons. Gianfranco De Luca, vescovo di Termoli-Larino, con la partecipazione di tutte le consacrate della nostra diocesi.

Domenica 7 agosto la santa messa delle ore 8.30 non sarà celebrata. Alle 10.30 celebrazione eucaristica con la partecipazione degli ospiti della casa di riposo Padre Minozzi e familiari. Alle 16 Benedizione di tutti i mezzi agricoli e mezzi di trasporto presso l’area adiacente al Campo Sportivo.

Alle 18 Santo Rosario; alle 18.30: celebrazione eucaristica con solenne saluto alla reliquia, rinnovo delle promesse matrimoniali e benedizione delle rose.

Lunedì 8 agosto, alle 3, partenza per il pellegrinaggio con il pullman a Santa Rita da Cascia, il costo è di euro 60 (pranzo al ristorante) prenotarsi in sacrestia.

La Chiesa di Santa Maria delle Rose resterà aperta tutti giorni dalle 8.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 23.30. Ogni giorno i sacerdoti saranno disponibili per le confessioni. Tutto sarà svolto nel totale rispetto delle norme anti-covid. “Santa Rita, prega per noi e custodisci nella fede, nell’amore e nell’unità le nostre famiglie“.