Bonaccini (Pd) a TermolI: «Medico o infermiere che non si vaccinano dovrebbero cambiare mestiere»

La situazione dell’Italia, visioni sul futuro, investimenti sul territorio e analisi del momento sanitario in corso. La sesta edizione del Festival del sarà si è aperta in piazza Duomo a Termoli, con la partecipazione in presenza di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna. «Se siamo qui in piazza, se i bar e i ristoranti sono aperti, come i luoghi della cultura, dello spettacolo, dello sport, è grazie al fatto che siamo vaccinati. Dobbiamo averne di più, per evitare anche la chiusura delle scuole – ha commentato Stefano Bonaccini -. Estenderei il green pass a tutti i luoghi di lavoro. Poi, un medico o un infermiere che non si vaccinano, li aiuterei a cambiare mestiere. Non si scherza col fuoco. L’Italia ha reagito meglio di come la descriviamo. La stragrande maggioranza delle persone ha rispetto delle regole e si è data una mano. Guardando indietro mi chiedo come abbiamo fatto a reggere all’incubo della pandemia. Guardo ad un’Italia nel 2023 con una crescita robusta sul piano economico e con la fine di questo incubo che viviamo da un anno e mezzo» ha concluso il presidente della Regione Emilia-Romagna.