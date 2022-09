Bombardamento di Isernia, pronto il calendario delle iniziative per il 79esimo anniversario

Ricorre sabato il 79° anniversario del bombardamento di Isernia avvenuto il 10 settembre 1943. Nella memoria collettiva resta indelebile il doloroso ricordo di quel giorno. Aerei che, in quel mattino di 79 anni fa, volarono sul cielo di Isernia. Erano certamente “americani” e dunque ritenuti amici. A distanza di tanti anni è difficile spiegare e far comprendere il significato storico, la portata emotiva e sociale di un avvenimento del passato a chi non lo ha vissuto. È soprattutto difficile spiegare ai parenti delle vittime i motivi che hanno spinto aerei, definiti alleati, a sganciare bombe su una popolazione inerme. . Sarà la principale riflessione del dibattito che si terrà nel pomeriggio a partire dalle ore 17.30 nel chiostro del Comune di Isernia. L’associazione Comitato centro storico per questa ricorrenza ha organizzato una giornata piena di appuntamenti. Si inizierà la mattina alle ore 10.23 quando le sirene antiaeree suoneranno in ricordo di quei drammatici momenti. La cittadinanza è invitata a osservare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime. A seguire alle 10.30 la messa in Cattedrale. Al termine della funzione religiosa le istituzioni deporranno una corona di alloro davanti al monumento alle vittime in piazza X Settembre e un’altra davanti al sacrario all’interno del museo civico in piazza Celestino V. Nel pomeriggio di domani un appuntamento da non perdere nel chiostro di palazzo San Francesco. Si inizierà alle 17.30 con un breve intervento del primo cittadino, sindaco della città di Isernia ing. Piero Castrataro mentre ad aprire il programma degli eventi sarà la proiezione di un filmato eccezionale sul bombardamento di Isernia, curato da Pasquale Damiani, attraverso immagini e testimonianze dei sopravvissuti che fornirà spunti notevoli per il dibattito successivo, moderato dalla dott.ssa Luisa Iannelli, cui prenderanno parte accademici, storici ed esperti, tra cui lo storico Giuseppe Angelone, il prof. Giovanni Cerchia, il giornalista Pasquale Damiani, il capo ufficio stampa del Comune di Isernia Mauro Gioielli e il presidente del Consiglio Comunale Nicolino Paolino. Il pomeriggio si concluderà con una toccante esibizione artistico-musicale che porterà il pubblico presente in un viaggio emotivo di straordinaria intensità. Infine, la straordinaria mostra fotografica curata da Luciano Cristicini, l’incredibile varietà di manifesti e materiale originale dell’epoca collezionato da Dario Palladino, gli straordinari reperti del Museo storico di Filignano a quelli altrettanto unici ed di particolare valore storico del Museo Internazionale delle guerre mondiali, faranno da contorno alla proiezione del filmato e al successivo dibattito che farà conoscere la città di Isernia attraverso un eccezionale viaggio nel tempo. Un programma articolato di eventi curato dal Comitato Centro Storico di Isernia che ha voluto in questo modo dare un segno tangibile della sua presenza anche in vista dell’80° anniversario che il prossimo anno coinvolgerà ancor di più i cittadini di Isernia.