Bomba molotov contro il bar, denunciato 32enne di Campobasso

Al termine di meticolose indagini gli agenti di Polizia della sezione anticrimine del commissariato di Lanciano hanno identificato e denunciato il responsabile dell’attentato incendiario avvenuto alcune sere fa in un locale della città abruzzese. Si tratta di un 32enne di Campobasso, Y.D.R.; l’uomo è stato dunque deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per il reato di danneggiamento. Sarebbe stato lui la notte del 3 luglio scorso, a lanciare una bottiglia molotov contro il bar. Si ignorano, per il momento, le cause che hanno spinto il 32enne campobassano a compiere tale gesto.