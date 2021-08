Bomba d’acqua su Termoli: strade allagate e tombini saltati

Dalle prime ore del pomeriggio di oggi, sabato 28 agosto, una pioggia battente sta imperversando su Termoli creando non pochi disagi lungo le strade della città. Dal centro di Termoli fino alla periferia la pioggia non ha cessato di scendere copiosa ed in poco tempo molte le zone che sono rimaste allagate. Diverse le arterie completamente allagate con i tombini rialzati dalla furia dell’acqua. La pioggia era stata abbondantemente prevista dai meteorologi che avevano annunciato l’arrivo della perturbazione sul basso Molise.