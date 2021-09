Bomba d’acqua e grandine. Caos in centro a Campobasso (VIDEO E FOTO)

Un forte temporale accompagnato da una violenta grandinata ha interessato alcune zone della città pochi minuti fa (ore 17:15). Pochi minuti di pioggia molto intensa che ha creato qualche disagio alla circolazione causando anche black out elettrici che però si sono risolti subito. Una “anomalia” meteorologica che fa seguito a due giorni in cui le temperature massime nell’entroterra molisano erano insolitamente alte. A Campobasso la circolazione delle auto è andata in tilt e diversi sono stati gli interventi dei Vigili del fuoco. Si è trattatto comunque di una “bomba d’acqua” che, seppur violenta, è durata fortunatamente molto poco. In via Mazzini, zona Cappuccini, come testimoniano le foto, sono state divelte dai tetti degli edifici coperture in catrame che hanno invaso la carreggiata.

