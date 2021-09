Bomba d’acqua, Campobasso flagellata da un violento temporale: danni e disagi (VIDEO)

Decine le chiamate ai Vigili del Fuoco

Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta su Campobasso questo pomeriggio (venerdì 17 settembre). Il capoluogo di regione è stato flagellato da un violento temporale. La grande quantità di pioggia caduta in pochi minuti ha provocato allagamenti in diverse zone della città. Danneggiati da vento e grandine anche i tetti di diverse abitazioni. L’asfalto in alcuni punti ha ceduto e si sono aperte delle voragini. A causa del vento forte diversi i rami che hanno invaso strade e marciapiedi. Tante le chiamate ai vigili del Fuoco impegnati sino a tarda sera su più fronti. Nel video tra le tante immagini anche quelle dalla Salita di San Leonardo, nel cuore della città. La bomba d’acqua non ha risparmiato contrada Fontanavecchia, in particolare le abitazioni di edilizia popolare che, come segnalano i residenti «dopo ogni temporale di una certa entità, mostrano tutte le loro carenze. Anche in questa occasione abbiamo registrato allagamenti nel garage e non solo». Alcune zone della città sono state invece colpite da una violenta grandinata.