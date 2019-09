Bollo auto post sisma, disposta ultima tranche

Puchetti: «Mi preme ringraziare l’ex presidente della Regione Molise, Paolo Frattura, che su mia proposta decise di trovare la copertura finanziaria».

Dalla Regione il via libera al rimborso del 60% dei bolli auto pagati dai residenti dell’area del cratere nel periodo 2003-2008.

“Dopo un’attenta ricostruzione della situazione debitoria della Regione nei confronti dei cittadini, imprese ed amministrazioni generatasi dalla mancata restituzione del bollo auto pagato da questi ultimi nel periodo di sospensione previsto dalla legge, siamo oggi nelle condizioni di poter provvedere all’erogazione”. Si apriva così l’attesa missiva inviata, nel gennaio dello scorso anno, dal governatore Frattura ai sindaci dei Comuni dell’area del cratere, un documento che di fatto ufficializzava la risoluzione di un’annosa questione che protraeva oramai da ben 8 anni. In quell’occasione, infatti, Regione Molise dispose, mediante specifico provvedimento e con apposito stanziamento nel Bilancio 2018, il rimborso del bollo auto pagato da cittadini, imprese ed amministrazioni nel periodo di sospensione previsto dalla legge 2/2009 s.m.i. e relativa al sisma 2002. Una notizia attesa e accolta con particolare dai sindaci dei Comuni interessati, che dopo una lunga attesa hanno visto riconosciuto questo diritto. Bene, a distanza di oltre un anno arriva anche la notizia che segna anche la giusta conclusione del provvedimento. La Regione Molise ha infatti disposto il pagamento dei rimanenti 100mila euro neri confronti dei molisani, residenti nel cratere del terremoto nel periodo 2003-2008, che avevano fatto richiesta del rimborso della tassa automobilistica. Lo ha fatto sapere il Sindaco di Larino, Pino Puchetti: «Ieri la Regione Molise, tramite la concessionaria Ica-Creset, ha disposto il rimborso del 60% dei bolli auto pagati dai residenti dell’area del cratere nel periodo 2003-2008. Quest’ultima tranche, per complessivi 100.000 euro, era rimasta in sospeso in quanto riguardava beneficiari che avevano delle pendenze pregresse sempre sui bolli nei confronti della Regione. A tal fine mi preme ringraziare l’ex presidente della Regione Molise, Paolo Frattura, che su mia proposta decise di trovare la copertura finanziaria per attivare i rimborsi per i cittadini larinesi».