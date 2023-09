Bollo auto, 150 euro di sanzione ad una molisana per una violazione di 12 centesimi

E’ successo ad una cittadina di Civitanova che non ha alcuna responsabilità visto che la somma dovuta è stata generata dal sistema che ha emesso il bollettino Pago Pa

Ci sarebbe da ridere, se non ci fosse da piangere. Come al solito in Molise anche le iniziative meritevoli, come può essere quella messa in campo per gli accertamenti dei pagamenti del bollo auto, finiscono in tragicommedia.

Succede che a una cittadina di Civitanova del Sannio arrivi un accertamento relativo al bollo auto del 2020 e venga riscontrata una tassa ancora dovuta di 12 centesimi. Per tale violazione viene corrisposto alla malcapitata una sanzione amministrativa di 137 euro, più quasi 12 euro di spese di notifica, per un totale di 149 euro. Tutto questo senza che la donna abbia alcuna responsabilità. Visto che il bollo è stato pagato secondo modalità e tempi previsti. La cittadina molisana, infatti, si è recata presso una tabaccheria autorizzata fornendo il numero di targa del veicolo: il sistema ha generato automaticamente il bollettino di pagamento di 457,16 euro. In seguito all’accertamento effettuato è stato riscontrato che il totale dovuto doveva essere di 457,28, dunque 12 centesimi in più. Pertanto la cittadina ha ricevuto una sanzione amministrativa, per un totale di 149 euro, per violazione di pagamento, un terzo della somma dovuta come previsto dalla norma. Ma l’errore non è stato della donna, né della ricevitoria, ma del sistema che ha generato il bollettino Pago PA.

Ovviamente è stata formulata una richiesta di annullamento della sanzione in autotutela a Municipia, alla quale, però, non è seguita alcuna risposta da parte della società che gestisce la tassa automobilistica in Molise.

Ora capiamo la necessità di fare cassa visti i conti rosso della Regione Molise, così però si finisce nel grottesco. Con il “pericolo”, imminente, di finire per l’ennesima volta alla ribalta della cronaca nazionale per episodi che coprirebbero di ridicolo il Molise. red