L’obiettivo è promuovere la prevenzione e la cura al femminile. Il 20 e il 21 aprile sarà possibile effettuare le visite previa prenotazione

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna organizza dal 17 al 22 aprile l’(H)Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile negli ospedali “Bollino Rosa”

L’ospedale “Cardarelli” di Campobasso, che rientra nel network Bollini Rosa, aderisce all’iniziativa offrendo gratuitamente valutazioni cardiologiche, diabetologiche e ginecologiche di screening per le donne in menopausa.

Nei giorni 20 e 21 Aprile 2023 sarà possibile effettuare le visite presso gli ambulatori della UO di Diabetologia situati al piano terra dell’ospedale Cardarelli dalle ore 8.00 alle ore 14.00 previa prenotazione.

E’ possibile prenotarsi presso il Call Center al n. 0874 1866000 dal giorno 11.04.2023 al 15.04.2023 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Non è necessaria l’impegnativa del medico curante.