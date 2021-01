Bollettino Covid: preoccupa il Basso Molise. 93 nuovi positivi in regione su 883 tamponi

Ce lo dice il nuovo bollettino Covid di questa sera 30 gennaio che bisogna continuare a tenere alta l’attenzione sul fronte Covid. Perché ci sono 93 nuovi positivi su 883 tamponi processati. Preoccupano i nuovi positivi nelle comunità di Termoli e Campomarino. Per fortuna non si registrano decessi, mentre il numero dei nuovi ricoverati è di sei nuovi pazienti in Malattie Infettive al Cardarelli di Campobasso (58) oltre ad un nuovo trasferimento in Terapia Intensiva (9)

IL DETTAGLIO DEI NUOVI POSITIVI:

1 AGNONE

1 CAMPOBASSO

1 CAMPODIPIETRA

21 CAMPOMARINO

1 CASTELMAURO

3 CERCEMAGGIORE

2 FERRAZZANO

2 FROSOLONE

1 ISERNIA

5 LARINO

1 LONGANO

1 MACCHIA D’ISERNIA

2 MONTEFALCONE

1 MONTEMITRO

1 MONTENERO DI B.

1 PALATA

4 PETACCIATO

1 PETTORANELLO

1 PIETRACATELLA

4 PORTOCANNONE

4 RIPALIMOSANI

1 ROCCAVIVARA

2 SAN GIACOMO DEGLI S.

1 SAN GIULIANO DI PUGLIA

4 SAN MARTINO IN P.

2 SAN MASSIMO

1 SANT’AGAPITO

21 TERMOLI

1 TRIVENTO

1 VENAFRO