Bollettino Covid (ore 8:00 di venerdì 10 aprile). Due casi in più rispetto a ieri sera

Due casi di positività al Covid 19 rispetto al bollettino di ieri sera che faceva registrare un totale di 233 contagi che ora sale a 235. Un leggero aumento, dunque, che – stando a quanto dichiarato dal dg Asrem, Oreste Florenzano – era nelle previsioni. Sale a 2139 il totale dei tamponi effettuati fino ad oggi; resta invariato il numero dei ricoverati (22) di cui 4 in Terapia intensiva. Così come 22 sono quelli in attesa di tampone. Lascia ben sperare il totale delle persone guarite che è salito a 14. Si tratta di dati in continuo aggiornamento e che, si spera, non facciano salire ulteriormente la curva del contagio.