Puntuale come sempre è giunto questa sera alle 18:00 il Bollettino Covid della Asrem: su 123 tamponi processati si registrano due casi in più rispetto a stamattina: uno a Campobasso e uno a Poggio Sannita in provincia di Isernia. Quindi il totale dei contagi sale a 281. In più si registra la guarigione di un paziente (un medico del 118 di Bojano). Resta fermo a 17 il numero delle persone decedute.