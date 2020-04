Bollettino Covid (ore 18:00 – 11 aprile). Incremento di sette casi (i dettagli nei paesi)

Sale a 249 il numero dei tamponi positivi stando al bollettino delle 18:00 diramato dalla Asrem. Sette in più rispetto a ieri sera, mentre il numero dei tamponi effettuati (sempre rispetto al dato di ieri sera) è di 141. In dettaglio: 2 casi a Baranello; 2 Belmonte del Sannio, 2 Campobasso; 1 Carovilli.

Un segno che il picco non è stato raggiunto e che mantenere le misure di confinamento è sempre fondamentale.