Bollettino Covid Molise in chiaro scuro: un decesso, 38 nuovi positivi e 59 persone guarite

Un decesso: una donna di 64 anni di Provvidenti ricoverata in Terapia Intensiva, un nuovo ricovero in Malattie infettive, due dimessi da Malattie Infettive (Baranello e Campobasso) e 59 nuovi guariti. Questo ed altro ancora recita il bollettino Covid diramato oggi pomeriggio (10 aprile) dalla Asrem che comunica anche che su 651 tamponi refertati ci sono 38 nuovi positivi (in basso il dettaglio). Al Cardarelli ci sono attualmente 56 pazienti ricoverati (46 in Malattie Infettive e 10 in Terapia intensiva); 2 al San Timoteo di Termoli; 3 in Terapia Intensiva al Gemelli Molise e 3 al Neuromed di Pozzilli. I casi attualmente positivi in regione sono 669, mentre il totale delle persone decedute per complicanze dovute al Covid è di 456 persone. Sul fronte della campagna vaccinale il Molise fa contare un totale di 80.623 dosi di vaccino somministrate, 64.000 Pfizer, 12.395 Astrazeneca e poco più di 4.000 Moderna.

TOTALE POSITIVI 38

AGNONE 1

BAGNOLI DEL TRIGNO 5

BOJANO 1

CAMPOBASSO 7

CANTALUPO NEL SANNIO 1

CAROVILLI 3

CASTELPETROSO 1

ISERNIA 5

MONTEFALCONE NEL SANNIO 1

MONTENERO VAL COCCHIARA 3

PESCHE 2

RIONERO SANNITICO 2

S. GIULIANO DEL S. 1

SEPINO 1

TERMOLI 2

VENAFRO 1

VINCHIATURO 1