Bollettino Covid, cambia metodologia di estrazione dati: tutto rinviato a domani

Stasera non ci sarà il consueto bollettino regionale Covid perché l’Asrem sta cambiando metodologia di estrazione dei dati dei tamponi, quindi questa sera si passa ad un altro step per ricostruire un nuovo percorso che dovrebbe essere più agevole e permettere di essere più tempestivi nella estrazione dei dati. Quindi il bollettino delle 18 resta invariato a quello delle 11 di questa mattina 17 aprile, ovvero (Tre nuovi casi sui 130 tamponi processati nelle ultime ore. Tutti riconducibili al cluster di Cercemaggiore: si tratta di due ospiti della casa di riposo che in precedenza risultavano inconclusivi e di un operatore. Il totale al momento è di 269 positivi su 3082 tamponi effettuati. Aumentano anche i ricoverati rispetto a ieri sera che salgono a 24, 20 in malattie infettive e 4 in terapia intensiva).

Da domani si riprende con i due consueti due bollettini Covid al giorno.