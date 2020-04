Tampone Covid19. Un “solo” caso positivo in più (cluster già noto a Campobasso) rispetto a questa mattina. Il dato è aggiornato alle 18 di questa sera (21 aprile) su un totale di 278 tamponi processati nell’intera giornata (80 solo nel pomeriggio). Dunque sale a 214 il numero dei contagiati in Molise su un totale di 283 ai quali vanno sottratti i casi dei pazienti guariti o dimessi. In più oggi c’è da registrare la guarigione di un paziente asintomatico.