Bollette dell’acqua, i sindaci della provincia di Isernia sul piede di guerra

Acqua, sul piede di guerra i sindaci della provincia di Isernia. Da un anno la Grim incassa i soldi delle bollette dell’acqua senza però garantire la manutenzione delle reti idriche e fognarie dei comuni. Quando un cittadino chiama per un problema è sempre il comune che deve intervenire anche se da un anno a bilancio non ci sono più risorse per gli interventi sulle reti idriche fognarie e della depurazione in quanto l’acqua viene pagata alla Grim.

Ci sono comuni – è il caso di Pozzilli – che hanno anticipato oltre 80mila euro senza avere fondi destinati a bilancio e senza la certezza di poter recuperare queste somme. Pagando e non riscuotendo si va incontro al dissesto. Marciano Ricci ha minacciato di uscire dalla Grim. Ed il sindaco di Montaquila ha incassato la solidarietà dei suoi colleghi, esasperati per una situazione paradossale. La proposta avanzata è semplice: continuare a riscuotere i soldi delle bollette dell’acqua fino a quando Grim non sarà operativa. A buttare acqua sul fuoco della rivolta Emilio Incollingo, sindaco di Colli a Volturno (vedi intervista) che ha invitato alla calma i colleghi nella certezza che dopo una iniziale fase di rodaggio la situazione per i Comuni migliorerà.

IN ALTO, L’INTERVISTA AL SINDACO DI COLLI A VOLTURNO, EMILIO INCOLLINGO