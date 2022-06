Bollette dell’acqua “gonfiate”, Castrataro deve spiegare

A Isernia oltre che il problema furti, sta venendo fuori un’altra emergenza che sta mettendo sottosopra la serenità delle famiglie. In pratica, l’amministrazione Castrataro, dopo aver chiesto, tutti insieme, il pagamento dei consumi 2020-2021, nel giro di pochi giorni ha inviato anche le richieste dei pagamenti del primo acconto 2022.

Tutto basato su consumi presunti e non rilevati. Inoltre con aumenti incomprensibili, tanto che un metro cubo d’acqua viene a costare due euro circa, considerando oneri e costi vari. È intollerabile protesta Stefano Testa della Lega che dice, rivolto a Castrataro:

“Aumento delle tariffe astronomico per il 2022 e pagamenti che si accavallano con le rate degli anni 2020-21.

Senza mezzi termini possiamo parlare di ennesimo “furto” ai danni delle tasche dei cittadini. L’improvvido arrivo, in questi giorni, delle bollette dell’acqua del primo quadrimestre 2022, che fanno seguito a quelle cumulative gli anni 2020-21, già finite al centro delle polemiche, determina una sottrazione di risorse insostenibile per le famiglie isernine già martoriate in questo periodo dal carovita, per laumento di tutte le utenze e dei beni di prima necessità.

Tale ulteriore pagamento inoltre va ad accavallarsi con le rate per il consumo idrico degli anni 2020-21 consegnate agli isernini solo poche settimane fa. Con questo aumento imposto (l’acqua a Isernia finisce per toccare quasi 2 euro al metro cubo) ci troviamo nella situazione limite che una famiglia che vive in un appartamento di circa 100mq avrà una spesa di oltre 400 euro annui. Tariffe da capogiro insomma. Chi di dovere si faccia un esame di coscienza.

Altro che politiche sociali del centrosinistra. In un momento del genere l’amministrazione comunale dovrebbe essere vicina ai cittadini e fare un passo indietro”.