Bolkestein, balneatori pronti a combattere. Organizzato il sit-in a Roma

Un gladiatore che regge un ombrellone: è così che i balneari si preparano a dare ‘battaglia’ contro l’approvazione della legge sulla Bolkestein voluta dal Governo Draghi.

Anche dal Molise partiranno alla volta di Roma dove il 10 marzo si terrà la manifestazione di protesta. “Abbiamo cercato a lungo di risolvere a tavolino con la nostra politica oltre che alla via giuridica – ha affermato Domenico Venditti, presidente del Sib Molise – ma ora purtroppo ci vediamo costretti a manifestare per far valere i nostri diritti dopo aver costruito le nostre aziende su suolo demaniale fatte dai sacrifici dei nostri e delle nostre famiglie rispettando le regole e le leggi dello stato.

Non permetteremo l’esproprio delle nostre attività commerciali e del nostro lavoro”.