“Bolide” illumina per alcuni secondi il cielo del Molise

Poco prima delle 23.00 di questa notte del 15 dicembre 2019, sul nostro servizio whatsapp sono giunte numerose segnalazioni da parte di persone che, nel cielo sopra Campobaso e fino a Bojano, per alcuni secondi hanno visto una lunga scia dal colore indecifrabile anche se qualcuno dice che era verde ed ha illuminato (per pochi secondi) il cielo suscitando un comprensibile stupore. Fenomeni come questo non sono così rari e vengono definiti come “avvistamenti di bolidi”. Un fenomeno astronomico molto noto, il cosiddetto ‘bolide’, che si verifica però normalmente al massimo una o due volte all’anno.