Bolide brillantissimo squarcia i cieli del Molise

Un bolide brillantissimo verdastro ha solcato i cieli del centro Italia, precisamente all’una e ventisei di lunedì 11 settembre. Oltre alle tante segnalazioni di avvistamenti in Abruzzo, Lazio, Marche e altre regioni limitrofe, in Molise è stata la webcam di turismometeo.it installata in territorio di Petacciato a riprendere lo straordinario evento, che ha acceso il cielo della nostra regione.

Niente panico, perché si tratta di un cosiddetto bolide, cioè blocchi di materiale roccioso o ferroso (una meteora più luminosa) o, in casi rari, il frammento (o più frammenti) di un oggetto di origine antropica.

Il colore è dato dalla composizione chimica (il verde attesta una prevalenza di magnesio).

Con riferimento al materiale roccioso o ferroso, un bolide è una meteora con una elevata luminosità: è un termine usato correntemente ma non è scientifico, poiché gli astronomi non catalogano le meteore in base alla loro luminosità.

Video: pagina fb turismometeo.it