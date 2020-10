Bojano, varata la nuova Giunta, assegnate deleghe anche ai consiglieri

Il sindaco Carmine Ruscetta, nelle scorse ore, ha nominato la nuova Giunta comunale. Raffaella Columbro, prima eletta della lista Benvenuta Bojano, sarà Vice Sindaco ed Assessore Comunale con deleghe all’Istruzione, Cultura, Ambiente, Politiche Giovanili, Legalità e Trasparenza. In Giunta anche Carmen Elisa Romano, Assessore con deleghe alle Politiche Sociali, Sport, Turismo, Pari Opportunità, Contenziosi e Consulta dello Sport. Giovanni Marro è il nuovo assessore ai Lavori Pubblici, Rapporti con le Associazioni di volontariato, Parco Nazionale del Matese, Tutela del Territorio, Coordinamento Assessori. Vincenzo Feraiorni, invece, è il nuovo Assessore con deleghe alla Programmazione Economica, Patrimonio, Tributi, Protezione Civile, Commercio, Relazioni Enti Sovracomunali, Cooperazione Internazionale e Fondi Europei. Il Sindaco Ruscetta terrà le deleghe al Bilancio, Progetti Strategici per la Città, Politiche per l’Immigrazione e Bojanesi nel mondo. Attribuite anche deleghe interorganiche ai consiglieri comunali di maggioranza. Al consigliere Nicola Malatesta delega interorganica in materia di Politiche Agricole e Forestali, Verde Pubblico Urbano, Rapporti con le Borgate. Al consigliere Antonio Petrarca delega interorganica in materia di Politiche Attive del Lavoro, Personale e Riorganizzazione delle Risorse Umane, Polizia Municipale, Artigianato Locale. Al consigliere comunale Remo Perrella delega interorganica in materia di Bilancio, Trasporto Urbano ed Extraurbano, Attività Produttive. Al consigliere comunale Liberato Gentile delega interorganica in materia di Urbanistica e Piano Regolatore Generale, Innovazioni Tecnologiche. Nei giorni scorsi, inoltre, il nuovo primo cittadino ha anche confermato, fino al 31 dicembre, le responsabilità dei settori comunali ai dipendenti Nazario Boncristiano (Settore Affari Generali), Angela D’Aversa (Settore Finanze e Tributi), Ercolino Carfagna (Settore Tecnico), Liberato Colalillo (Settore Polizia Municipale). Primi dici giorni di lavoro, dunque, per la nuova amministrazione guidata dal Sindaco Ruscetta, la prossima settimana è in programma anche il Consiglio comunale. Gianluca Caiazzo