Bojano, ritrovata sana e salva l’ottantenne che si era persa: “Sto bene, le mie amate montagne mi hanno protetta”

Salvata da unità cinofile e droni

Si era allontanata da casa ieri sera, nella frazione Castellone di Bojano (QUI l’articolo). Si tratta di una ottantenne del posto. I familiari hanno fatto subito scattare l’allarme e sono subito iniziate le ricerche di Carabinieri, Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco. L’anziana donna è stata ritrovata intorno alle 11 di questa mattina, mercoledì 3 novembre, nei pressi delle montagne di Ceccagne. E’ stata riportata a casa perché le sue condizioni di salute sono buone e non destano preoccupazioni. Ovviamente infreddolita, essendosi allontana ieri sera da casa solo con una sottile maglietta, l’anziana, affetta da Alzheimer, ha detto ai soccorritori che l’hanno ritrovata di essere stata protetta dalle montagne da lei tanto amate.

Una brutta esperienza che fortunatamente si è conclusa con un lieto fine.

È stata ritrovata in buone condizioni di salute l- hanno fatto sapere dal Soccorso Alpino – a donna scomparsa da ieri sera nella frazione Castellone di Bojano.

La donna è stata ritrovata in un campo impervio adiacente la località Malatesta in una zona indicata questa notte dalle unità cinofile molecolari del Soccorso Alpino.

L’avvistamento è stato possibile anche grazie alle unità dei droni dei vigili del fuoco.

I tecnici del CNSAS hanno provveduto al primo soccorso dell’anziana donna che poi hanno posto su una barella in dotazione al Soccorso Alpino mediante la quale è stata riportata sulla viabilità ordinaria ed affidata alle cure dei sanitari del 118 arrivati sul posto.

Presenti al recupero anche i vigili del fuoco e i Carabinieri del Comando Compagnia di Bojano che hanno seguito le ricerche tutta la notte.