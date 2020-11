Bojano, riattivato il servizio “rete emergenza Coronavirus”

Per la consegna a domicilio, gratuita, di spesa e medicinali

Bojano, è stato riattivato il servizio Re.Cor.D (rete emergenza Coronavirus a domicilio), in collaborazione con l’Ampa (Associazione Molise Pubblica assistenza). Il servizio è rivolto prevalentemente: alle persone che abbiano compiuto 65 anni di età e che vivano da sole in casa o che comunque siano sprovviste di rete parentale; alle persone allettate o a quelle che abbiano difficoltà ad uscire di casa o per le quali, a causa di determinate patologie, è fortemente sconsigliato uscire di casa; alle persone o famiglie poste in quarantena volontaria o obbligatoria. Chi ha necessità di usufruire del servizio RE.COR.D può contattare uno dei seguenti numeri: 0874-772830/379-2142462 nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00. a richiesta dovrà pervenire dal privato ai contatti indicati dal Comune di Bojano e NON DAI PRIVATI ALL’ODV. il Comune provvederà a contattare l’ODV e fornirà ai volontari tutte le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio ovvero: tipologia del servizio (indicazioni chiare sull’attività da svolgere), tipologia del soggetto destinatario (se è in quarantena o se trattasi di soggetto fragile), informazioni del soggetto destinatario (nome e cognome, numero di telefono, indirizzo); il servizio verrà svolto da personale incaricato nel rispetto delle prescrizioni sanitarie vigenti ed in osservanza dell’attuale normativa sulla privacy; la consegna dei prodotti (medicinali, spesa o quant’altro) al domicilio delle persone che chiedono assistenza, anche quelle in quarantena, dovrà avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza, evitando qualsiasi tipo di contatto; per il servizio destinato alle persone contagiate, i prodotti dovranno essere lasciati all’esterno dell’abitazione o della palazzina (se trattasi di condominio), che dovrà avere la porta di ingresso chiusa. Solo dopo che il volontario si sarà allontanato dall’abitazione, la persona verrà avvisata telefonicamente e potrà ritirare i prodotti. In nessun caso e per nessun motivo, nello svolgimento del servizio, i volontari potranno entrare nelle abitazioni delle persone destinatarie del servizio stesso. Per la consegna dei medicinali, si avvisa che il farmacista che abbia ricevuto per via telematica la ricetta del medico curante è AUTORIZZATO alla consegna del farmaco a persona diversa dall’interessato, solo se munito di delega e previo accertamento della sua identità. Nel caso di impossibilità per il medico curante di provvedere alla trasmissione in via telematica della ricetta, questi è AUTORIZZATO a consegnare la stessa a soggetti diversi dall’interessato, purché muniti di delega rilasciata da quest’ultimo e previo accertamento dell’identità del delegato; le spese sostenute per l’acquisto dei prodotti sono a carico delle persone destinatarie del servizio. Oltre tali spese NULLA è dovuto, il servizio è GRATUITO.