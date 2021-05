Bojano, piantato “un albero per ogni nato nel 2020”

Completata la rassegna “un albero per ogni nato 2020”, in cui l’Amministrazione Comunale ha dedicato un albero per ciascun bambino nato nell’anno precedente. «Gli alberelli sono stati piantati, in ordine alfabetico, iniziando da corso Francesco Amatuzio fino ad arrivare al piazzale della stazione ferroviaria e proseguendo presso le aiuole ricavate all’interno dei giardinetti comunali. Legno Habitat di Giancarlo Cappussi ha inciso i nomi dei bimbi sulle asticelle, le associazioni, i volontari; tanti gli esercenti che hanno contributo ad una bellissima riuscita della iniziativa. È solo un primo passo per rendere più verde e più accogliente la cittadina. Ciascuna famiglia può tranquillamente occuparsi della gestione della aiuola dedicata. Collaboriamo insieme a rendere Bojano ogni giorno un pochino più bella».