Bojano piange un suo figlio, domani i funerali dell’ex vice sindaco Virgilio Spina

È deceduto nella nottata a Roma Virgilio Spina, ex vice sindaco di Bojano. Aveva 59 anni. Ammalato da alcuni mesi era stato operato e poi dimesso. Le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime ore, tanto da rendere necessario un nuovo ricovero e intervento che purtroppo non è stato sufficiente per salvargli la vita. Boianese, sempre impegnato per il bene della città, si era avvicinato alla politica attiva con l’Italia dei Valori di Antonio Di Pietro, poi aveva sostenuto l’ex sindaco Marco Di Biase, candidandosi con la lista Bojano Futura. Era stato nominato vice sindaco e assessore con delega ai Lavori Pubblici. Cordoglio a Bojano per una persona stimata, disponibile e benvoluta da tutti. I funerali domani.