Bojano piange Marino Dell’Omo: il gigante buono dal grande cuore sociale. Domani l’ultimo saluto

di Marika Galletta

Si è arrestata la lotta contro due gravi malattie per il giovane bojanese Marino Dell’Omo, deceduto oggi a soli 36 anni.

Una comunità attonita e sconcertata, attende il rientro del feretro da Perugia, per stringersi nell’ultimo saluto, domani 2 novembre alle ore 16.00 nella Cattedrale di Bojano.

Non lo piangono solo la madre Teresa, il fratello Nicola e la sorella Elisa. La commozione è di tutta la comunità matesina, del popolo social e di chiunque abbia almeno una volta incrociato la sua ironia ed il suo sorriso genuino.

Marino era e resta l’amico di tutti, quello che viveva a pieno il suo paese e la sua gente. Uno sportivo, ma anche un buon gustaio ed un compagnone, sempre presente ai banchetti con gli amici di sempre con il suo humour.

Il ragazzo dal grande cuore sociale, sempre in prima linea per le cause delle associazioni presenti nel suo territorio. Nonostante la sua battaglia per la vita, non si è mai risparmiato ed ha sempre attivamente contribuito per e con la gente.

Fautore di molteplici iniziative in favore della sua amata Bojano. Lo ricordiamo tra i promotori di “Bojano Mundial”, tra i pedalatori del gruppo di “Cycling Bojano”, tra i sostenitori attivi dell’associazione “Col Cuore” dedicata a Danilo Sabatino. Nonché l’impegno profuso per lo sport ed i giovani, attraverso il Circolo la Nebbia di Bojano ed il CUS Molise. Marino resta nel cuore di tutti.

Restano le sue orme, il suo sorriso genuino e la sua ironia senza limiti e senza tempo.