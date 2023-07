“Bojano Philadelphia e Ritorno”, i giovani si raccontano in notturna a Bojano e San Polo

“Per quanta strada ancora c’è da fare …amerai il finale!” Con il ritornello del celebre brano di Cesare Cremonini, Buon Viaggio, si apre l’evento Filitalia International e Molise Noblesse che si terrà al Roof Garden 25 Verace di San Polo Matese, mercoledì 5 luglio 2023 alle 20.00 per Turismo è Cultura 2023.

Una location speciale, tra fiori di carta e decorazioni green, aiuole fiorite, alberi sottolineati da giochi di luce, vialetti bianchi e un vecchio calesse.

“Bojano Philadelphia e Ritorno”, condotto da Mina Cappussi, presidente del Chapter di Bojano della Filitalia International, nonché direttore UMDI e Ceo Molise Noblesse Project, è un evento sperimentale per dare voce ai giovani. FrancescoMatteo Mattiaccio e Gianclaudio Mattiaccio racconteranno l’esperienza negli Stati Uniti con l’International Exchange Program. Franco Iadarola riporterà la partecipazione all’IAFL la Conferenza Mondiale dei Futuri Leaders Italo-Americani tenutasi a Fort Laudardale (Miami) Florida.

L’idea è di coinvolgere i giovani, le famiglie, perchè entrino a far parte dell’organizzazione che elargisce le borse di studio per i ragazzi qui in Italia e li sostiene finanziando viaggi di studio, conoscenza, opportunità negli Stati Uniti, a Philadelphia.

In collegamento da Philadelphia (USA) il dr. prof. Pasquale Nestico (fondatore e presidente emerito Filitalia International), il dr. Saverio Nestico (presidente Filitalia International, Rosetta Miriello (Chair IEP International Exchange Program) e in collegamento da Bologna Federica Napoletano (Presidente Youth Commission Filitalia International Bojano Chapter)

L’evento è organizzato in associazione da Filitalia International e Centro Studi Agorà per Molise Noblesse, con il sostegno di Casa Molise, Ippocrates, Aitef Molise di Giuseppe Abbati e sponsorizzato dal MOMA 25 Verace e prevede una Passeggiata Molise Noblesse alla scoperta del territorio.

Il prossimo 22 luglio sarà a Bojano il fondatore e presidente emerito di Filitalia International, il prof. Pasquale Nestico per un evento che è già in programma a Bojano e nei comuni vicini. Il chapter di Bojano di Filitalia e Centro Studi Agorà sono particolarmente attivi sul territorio e realizzano moltissimi eventi grazie alla forza della collaborazione con altre associazioni e alla rete di organizzazioni all’estero. Un fiore all’occhiello per la città di Bojano, dove è nato Molise Noblesse, marchio registrato e l’e-MOVO Mirr or Art, MOvimento Artistico noto oltreoceano.

“Abbiamo scelto una location suggestiva, in notturna – spiega Mina Cappussi – per un evento destinato ai giovani. Filitalia International è una organizzazione potente, che lavora dal 1987 per rafforzare, diffondere, promuovere l’immagine dell’Italiani negli Stati Uniti. Sono onorata di far parte di un sogno, di un’idea, di una realtà tangibile che offer grandi opportunità ai nostri giovani. In 3 hanno avuto l’opportunità di andare negli Usa quest’anno e diverse sono le richieste di Borse di Studio. Ringrazio anche la Regione Molise che ci consente di lavorare per promuovere il Molise nel Mondo”