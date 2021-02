Bojano: misure urgenti per la limitazione della mobilità, nuova ordinanza

Nuova ordinanza del sindaco di Bojano, Carmine Ruscetta, per limitare la mobilità sul territorio.

«Dalla data del 01.03.2021 – si legge nell’ordinanza – e fino al 07.03.2021 sull’intero territorio comunale:

1. E’ fatto divieto sull’intero territorio comunale di consumare cibi e bevande su aree pubbliche o private ad uso pubblico, comprese piazze, strade, parchi e giardini comunali;

2. Sono sospese fino a nuovo provvedimento tutte le attività mercatali (non alimentari) sull’intero territorio comunale nonché qualsiasi attività commerciale in forma ambulante;

3. Viene disposta la chiusura immediata all’uso pubblico delle seguenti zone, fatta salva la possibilità di semplice attraversamento, l’accesso e il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private:

Centro città: Parco Collodi (parco giochi); — Largo Duomo; — Giardino Monumento ai Caduti; Largo Santa Maria del Parco; — Centro Storico (Palazzo Santoro e zona circostante); — Via Pallotta (area circostante Scuola Secondaria di Primo Grado e Palestra); Parco Giochi Lidi; – Piazza Terrelonghe (compreso campetto sportivo); Parco Pietre Cadute;

Frazioni

Civita Superiore — Piazza Portella e lungo Belvedere

Castellone — Zona antistante Santa Maria della Libera; — Piazza Colalillo;

Monteverde – Piazza antistante Chiesa Sant’Emidio.

È disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza nei locali delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale dal I marzo e fino al 06 marzo 2021, restando sempre impregiudicate le autonome iniziative dei Dirigenti Scolastici circa l’organizzazione della didattica a distanza. 5. È fatto divieto di creare assembramenti in attesa del proprio turno di entrata nei pressi di negozi di generi alimentari, ricevitorie lotto, istituti di credito, agenzie ed uffici postali. Si invitano i relativi titolari e/o responsabili delle attività a vigilare in merito. La violazione ai sopra elencati divieti con la presente ordinanza è punita ai sensi degli art. 4 del D.L. del 25/03/2020 n. 19 convertito in legge 22/05/2020 n. 35, richiamato dall’art. 2 del D.L. del 16/05/2020 n. 33 convertito, con modificazione, in legge 14/07/2020 n. 74 con la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 1.000,00».