Nella mattinata odierna, 17 marzo 2021, i vigili del fuoco, a Bojano, nei pressi di via Biferno, hanno recuperato un tasso rimasto bloccato all’interno di una casa disabitata al centro storico. Mediante un trasportino per animali si è provveduto al recupero e trasporto del tasso liberandolo in aperta campagna. Presenti sul posto personale veterinario e i Carabinieri Forestale di Bojano.