Bojano, il sindaco Ruscetta: «Vorrei girare per il paese e non vedere persone che non indossano le mascherine»

Intanto oggi e domani scuola primaria chiusa per consentire la sanificazione dell’edificio

BOJANO. Con un’ordinanza, il sindaco di Bojano Carmine Ruscetta ha chiuso per le giornate di oggi e domani (venerdì e sabato) il Polo scolastico della scuola primaria di Bojano, al fine di consentire le operazioni di sanificazione dell’edificio. «Non è certo mia intenzione creare allarmismo – ha spiegato il primo cittadino – tuttavia non possiamo nascondere che, purtroppo, il numero di nostri concittadini risultati positivi al Covid-19 è in aumento. E’ un momento delicato caratterizzato da un susseguirsi di cittadini contagiati e, per fortuna, anche di guariti. La situazione è tutta monitorata e sotto controllo grazie ad un importante lavoro di tracciamento da parte delle Autorità Sanitarie e delle Istituzioni. Il richiamo è sempre ai principi di razionalità e responsabilità. Occorre che siamo tutti consapevoli del problema che c’è, e per questo non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Dobbiamo essere responsabili e rispettare le regole base: distanziamento interpersonale, igiene frequente delle mani, utilizzo della mascherina, evitare assembramenti e comportamenti a rischio. Dobbiamo certo continuare a vivere tenendo però alta l’attenzione. Il contagio non guarda in faccia a nessuno, per questo invito tutti indistintamente al rispetto delle regole in modo che con i nostri comportamenti tuteliamo noi stessi e gli altri». Il sindaco Ruscetta ha lanciato un appello alla cittadinanza: «Vi chiedo attenzione e sacrificio per il bene della collettività e sono convinto che prevenire ulteriori restrizioni sia la priorità di tutti. Vorrei girare per il paese e non vedere persone che non indossano le mascherine, che non mantengono le distanze, che generano assembramenti. Solo il rispetto delle regole ci può aiutare a contenere il diffondersi del virus. Mi permetto di insistere e chiedere a tutti, ai giovani, ai ragazzi, alle famiglie, queste semplici attenzioni, questi semplici atteggiamenti che possono tutelarci e, al tempo stesso, tutelare gli altri. Fiducioso della vostra disponibilità, attenzione e collaborazione, vi ringrazio di cuore». Gianluca Caiazzo